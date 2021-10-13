Четыре выходных дня ждут россиян на ноябрьские праздники

В ноябре россиян ждут последние в этом году длинные выходные - четыре дня отдыха связаны с празднования Дня народного единства, напоминает "Российская газета".

Праздник 4 ноября выпадает на четверг, в результате россияне будут отдыхать до понедельника 8 ноября. Кроме того, 3 ноября в России пройдет по сокращенному рабочему дню.

Следующие праздники приходятся на новогодние каникулы - они продлятся с 31 декабря по 9 января 2022 года.