В Баку столкнулись грузовик и автобус, пострадали 20 человек

Утром в среду в Баку произошло ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса, пострадали 20 человек, также есть погибшие.

Столкновение произошло на автотрассе аэропорт имени Гейдара Алиева - поселок Мярдакан. По предварительной версии, водитель грузовика Mercedes уснул за рулем и врезался в пассажирский автобус маршрута номер 171. Автобус от удара перевернулся.

"В результате ДТП в две больницы Баку доставлены 20 пострадавших", - рассказали в Минздраве Азербайджана.

Состояние шести пострадавших оценивается как тяжелое - двое направлены на операции, четверо находятся в реанимации, сообщили в городской клинической больнице №3.

Еще 10 человек, доставленных в госпиталь, получили легкие травмы и находятся на перевязке.

По некоторым данным, ДТП не обошлось без жертв.