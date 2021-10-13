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Турция подарила Узбекистану партию китайской вакцины Sinovac

Турция подарила Узбекистану партию китайской вакцины Sinovac

В среду утром в Ташкент самолетом доставили партию китайской вакцины от коронавируса Sinovac.

Вакцина в объеме 200 тысяч доз предоставлена Узбекистану правительством Турции, информирует Минздрав республики.

Также из Турции прибыли 20 тыс коробок препарата для лечения коронавируса "Фавипиравир".

В Узбекистане для вакцинации от коронавируса используются шесть препаратов. Sinovac – инактивированная вакцина, ее эффективность составляет около 80%.

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Вестник Кавказа

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