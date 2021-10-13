Турция подарила Узбекистану партию китайской вакцины Sinovac
В среду утром в Ташкент самолетом доставили партию китайской вакцины от коронавируса Sinovac.
Вакцина в объеме 200 тысяч доз предоставлена Узбекистану правительством Турции, информирует Минздрав республики.
Также из Турции прибыли 20 тыс коробок препарата для лечения коронавируса "Фавипиравир".
В Узбекистане для вакцинации от коронавируса используются шесть препаратов. Sinovac – инактивированная вакцина, ее эффективность составляет около 80%.
Вестник Кавказа
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