МЭА прогнозирует падение спроса на нефть и рост спроса на газ при любом сценарии

К 2050 году, согласно новому прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на нефть при любых сценариях мировой экономики, упадет. Такая оценка впервые дана МЭА.

"Каждый из рассмотренных в World Energy Outlook сценариев в итоге показывает снижение мирового спроса на нефть, хотя сроки и резкость падения сильно различаются", - говорится в ежегодном докладе.

Агентство составило три сценария. Первый учитывает существующие климатические политики (STEPS), по нему добыча нефти должна выйти на пик к середине 2030-х годов на уровне 104 млн баррелей в сутки. Второй сценарий предусматривает выполнение странами всех взятых на себя обязательств в срок (APS) - в таком случае максимальный спрос в 97 млн баррелей в сутки будет достигнут уже во второй половине текущего десятилетия. По третьему сценарию, который предполагает достижение углеродной нейтральности в энергетике к 2050 году (NZE), пиковый спрос на нефть уже позади, к 2030 году он упадет до 72 млн баррелей в сутки.

При этом МЭА прогнозируется повышение мирового спроса на газ при любом из этих сценариев. "Спрос на природный газ растет во всех сценариях в течение следующих пяти лет, однако есть существенное расхождения в последующем развитии. <...> Тем не менее, падение спроса на природный газ в 2025 году частично компенсируется ростом спроса на низкоуглеродные газы, включая низкоуглеродный водород. <…> Общий спрос на газы в сценарии NZE в 2030 году будет, примерно, на 5% выше, чем сегодня", - отмечается в документе.

Сценарий, учитывающий климатические политики, предполагает продолжение роста спрос на газ и в 2030 году, ожидается, что он будет на 15% выше спроса в 2020 году. По сценарию APS пик мирового спроса на газ случится вскоре после 2025 года, а затем начнет медленно снижаться.