Дожди начнутся в Москве в среду
В среду в Москве и Московской области случатся первые после периода старого бабьего лета дожди.
"Предстоящим днем Москва и Подмосковье еще останутся на периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура в Москве достигнет 10-12 градусов тепла, по области до плюс 12 градусов", - сообщается на портале "Метеоновости".
Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба, ниже чем в предыдущие несколько дней.
Ранее сообщалось, что сильные дожди обрушатся на столицу в четверг и пятницу.
Вестник Кавказа
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