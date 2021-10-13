Дожди начнутся в Москве в среду

В среду в Москве и Московской области случатся первые после периода старого бабьего лета дожди.

"Предстоящим днем Москва и Подмосковье еще останутся на периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура в Москве достигнет 10-12 градусов тепла, по области до плюс 12 градусов", - сообщается на портале "Метеоновости".

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба, ниже чем в предыдущие несколько дней.

Ранее сообщалось, что сильные дожди обрушатся на столицу в четверг и пятницу.