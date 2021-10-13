Пашинян оценил продуктивность встречи с Путиным

По мнению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, его встреча в Москве президентом России Владимиром Путиным прошла весьма продуктивно.

Путин и Пашинян провели встречу во вторник вечером.

"Встреча была весьма продуктивной. Обсудили как двустороннюю повестку, так и ситуацию в регионе. Продолжим контакты для реализации достигнутых договоренностей", - поделился Пашинян в Twitter.

Ранее сообщалось, что стороны обсудят на встрече вопросы региональной безопасности, реализацию заявлений по Карабаху и взаимодействие стран в интеграционных объединениях.