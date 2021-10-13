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Ансамбль "Лезгинка" принял участие в фестивале национальных культур "Синегорье"

Ансамбль &quot;Лезгинка&quot; принял участие в фестивале национальных культур &quot;Синегорье&quot;

Дагестанский государственный академический ансамбль "Лезгинка" выступил на ХI Международном фестивале национальных культур "Синегорье" в Челябинске, сообщает пресс-служба Ансамбля.

В фестивале также участвуют танцевальные и певческие коллективы Дагестана, Абхазии, Башкортостана, России.

В концертном зале имени Прокофьева коллектив из Дагестана выступил с номерами "Золотого фонда" ансамбля: "Приветственная лезгинка", "Парная лезгинка", "Праздник в горном ауле", номер с барабанами "Ритмы Кавказа".

Фестиваль проходит с 8 по 14 октября 2021 года при поддержке губернатора Челябинской области.

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