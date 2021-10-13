Иммунолог рассказал, ждать ли побочных эффектов на ревакцинацию от COVID-19

О том, как подготовиться к ревакцинации против коронавируса и могут ли снова возникнуть побочные эффекты, рассказал в интервью радио Sputnik генеральный директор компании "Клиникал Экселанс Груп", кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

Повторную прививку рекомендуется делать через полгода посте иммунизации. "Нужно смотреть, какие противопоказания есть у вакцины и не изменилось ли за время с момента первой прививки ваше состояние здоровья. Не появились ли у вас тяжелые хронические заболевания или, тем более, не произошла ли какая-то дестабилизация ситуации, когда длительно текущее хроническое заболевание из стадии ремиссии перешло в стадию обострения", – прежде всего сказал врач.

Если состояние здоровья не изменилось, то, скорее всего, реакция на ревакцинацию, будет такой же, как и на первичную прививку.

"Если мы говорим о ранних проявлениях реактогенности вакцины, то есть о температуре, общей слабости, боли в мышцах, то, как правило, такая реакция обусловлена особенностями врожденного иммунитета. Естественно, если на первую вакцинацию такая реакция была, то с высокой вероятностью она будет и на ревакцинацию", – пояснил Крючков.

Риск возникновения дополнительных побочных эффектов минимален, заверил иммунолог.

После ревакцинации нужно две-три недели избегать людных мест и тщательнее соблюдать меры профилактики - столько формируются новые антитела.