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Пешеход погиб в ДТП в Алматы

Пешеход погиб в ДТП в Алматы

В центре Алматы автомобиль сбил пешехода, от полученных травм молодой мужчина скончался на месте.

Сообщается, что трагедия произошла на перекрестке проспекта Аль-Фараби и улицы Мендикулова, пешеход перебегал дорогу в неположенном месте, водитель автомобиля Peugeut 308 не успел среагировать и совершил наезд. В результате молодой человек 1995 года рождения скончался от полученных травм до прибытия скорой помощи.

На перекрестке, который перебегал мужчина, находится подземный пешеходный переход.

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Вестник Кавказа

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