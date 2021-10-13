Пешеход погиб в ДТП в Алматы

В центре Алматы автомобиль сбил пешехода, от полученных травм молодой мужчина скончался на месте.

Сообщается, что трагедия произошла на перекрестке проспекта Аль-Фараби и улицы Мендикулова, пешеход перебегал дорогу в неположенном месте, водитель автомобиля Peugeut 308 не успел среагировать и совершил наезд. В результате молодой человек 1995 года рождения скончался от полученных травм до прибытия скорой помощи.

На перекрестке, который перебегал мужчина, находится подземный пешеходный переход.