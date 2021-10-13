Конгресс США одобрил временное повышение потолка госдолга
Палата представителей Конгресса США одобрила повышение потолка государственного долга на $480 млрд во избежание дефолта, передает телеканал C-SPAN, транслировавший заседание.
По данным Минфина США, данное решение позволит покрывать расходы страны до 3 декабря.
Инициативу на прошлой недели уже приняли в Сенате Конгресса США, теперь документ поступит американскому лидеру Джо Байдену, ранее сообщалось, что он также намерен одобрить повышение госдолга.
Лимит госдолга США повысится до $28,9 трлн, что поможет избежать дефолта.
В начале октября госдолг США уже превысил допустимый порог на $28 трлн. Тогда министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что само наличие лимита госдолга становится все более опасным для Штатов.
Вестник Кавказа
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