Конгресс США одобрил временное повышение потолка госдолга

Палата представителей Конгресса США одобрила повышение потолка государственного долга на $480 млрд во избежание дефолта, передает телеканал C-SPAN, транслировавший заседание.

По данным Минфина США, данное решение позволит покрывать расходы страны до 3 декабря.

Инициативу на прошлой недели уже приняли в Сенате Конгресса США, теперь документ поступит американскому лидеру Джо Байдену, ранее сообщалось, что он также намерен одобрить повышение госдолга.

Лимит госдолга США повысится до $28,9 трлн, что поможет избежать дефолта.

В начале октября госдолг США уже превысил допустимый порог на $28 трлн. Тогда министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что само наличие лимита госдолга становится все более опасным для Штатов.