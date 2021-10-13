Боррель: сделка "Газпрома" и Венгрии не противоречит законам ЕС

Контракт, заключенный "Газпромом" и Венгрией на поставку газа в обход Украины, не нарушает европейское законодательство, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель, передает Reuters.

Два долгосрочных соглашения российского "Газпрома" и венгерской MVM CEEnergy подразумевают поставку газа в Европу в обход Украины: через "Турецкий поток" и далее Сербию и через Австрию. В Украине считают, что контракт "наносит ущерб" двусторонним украино-венгерским отношениям, и намерены обратится в Еврокомиссию.

Боррель заметил, что все государства-члены ЕС могут свободно заключать двусторонние соглашения. "Насколько я знаю, в этой сделке между Венгрией и "Газпромом" нет ничего противозаконного, ничего, что противоречило бы европейскому законодательству", - подчеркнул верховный представитель ЕС во время саммита Украина-ЕС в Киеве.