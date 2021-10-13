Еще 1,7 тыс человек заразились COVID-19 в Казахстане

За минувшие сутки в Казахстане выявили 1 707 новых случаев заболевания коронавирусом.

Больше всего новых заболевших в Алматы – 269, Нур-Султане – 240, Карагандинской области – 158, Павлодарской области – 150, Алматинской области – 137.

Общее число инфицированных в республике с начала пандемии составляет на 13 октября 908 847 человек.

Умерли за прошедшие сутки от последствий ковида - 29 человек, вирусной пневмонии - 6 человек.