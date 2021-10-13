Трамп может продать свою гостиницу в Вашингтоне за $370 млн

Бывший президент США Дональд Трамп может продать права на использование здания в центре Вашингтона, где находится гостиница Trump International Hotel. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, приобрести право аренды может инвесткомпания из Майами CGI Merchant Group. Переговоры находятся на продвинутой стадии, сумма сделки оценивается примерно в $370 млн, сообщает Wall Street Journal.

Источники отмечают, что CGI Merchant Group, в свою очередь, ведет переговоры с несколькими сетями гостиниц, в том числе Hilton и Waldorf Astoria, о возможном ребрендинге: имя Трампа в названии может быть заменено на название того или иного гостиничного бренда, передает ТАСС.

Напомним, пятизвездочный отель Trump International был открыт в сентябре 2016 года. Он находится в здании 1899 года постройки, в котором раньше располагался почтамт.