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Квалификация ЧМ-2022: Грузия вырвала победу у Косово

Квалификация ЧМ-2022: Грузия вырвала победу у Косово

В Приштине состоялся отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года в группе B между сборными Косово и Грузии. Победу со счетом 2:1 одержали гости.

На гол нападающего Косово Ведата Мурики, забитый на 45-й минуте с пенальти, грузинская команда ответила точными ударами полузащитников Торнике Окриашвили (11-я минута) и Зурико Давиташвили (82-я).

На данный момент сборная Грузии с 4 очками занимает четвертое место в группе B, опережая сборную Косово, в активе которой такое же количество очков, по дополнительным показателям.

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Вестник Кавказа

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