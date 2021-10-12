Россия и США договорились о переговорах по посольствам

США и Россия проведут еще один раунд консультаций на тему комплектования своих дипломатических миссий. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы согласились на еще один раунд консультаций и надеемся, что продолжение диалога может привести нас к решению вопроса, и наша миссия в Москве сможет вернуться к нормальной деятельности", - цитирует его РИА Новости.

Прайс также отметил, что тема функционирования дипломатов стала основной в повестке визита в Москву заместителя госсекретаря Виктории Нуланд. По его словам, ее встречи были "открыты и полезны".

Помимо этого, пресс-секретарь Госдепартамента указал на то, что Вашингтон тверд в своих подходах к проблеме комплектования посольств, требуя от Москвы соблюдения принципов паритетной численности и визовой взаимности.

Ранее сегодня в Москве состоялась встреча заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и замгоссекретаря США Виктории Нуланд. В ходе переговоров стороны обсудили состояние и перспективы развития российско-американских отношений.

Напомним, Виктория Нуланд прибыла в Москву накануне. В рамках поездки, которая продлится до 13 октября, дипломат встретится с помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым и с заместителем главы администрации российского лидера Дмитрием Козаком.