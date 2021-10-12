Первая экскурсия "Адыгский очаг" прошла в Майкопе

Новую экскурсионную программу под названием "Адыгский очаг" запустили в Майкопе, об этом сообщают СМИ.

В рамках проекта "Долина Мые" 10 октября около 30 человек прошли по новому маршруту, посвященному монументальному комплексу "Единение и Согласие" в центре Майкопа, неподалеку от Соборной мечети, Госфилармонии и Национального музея, передает "АиФ-Адыгея".

Архитектурное сооружение имеет форму адыгского очага - физической и духовной основой семьи. На памятнике, созданном заслуженным художником Адыгеи Абдуллахом Берсировым, можно увидеть рельефные композиции, воплощающие обрядовые и мифологические сцены, и барельефы известных деятелей истории и культуры адыгов.

Руководитель столичного Управления культуры Роза Цеева поведала, что первая экскурсия на "Адыгский очаг" проводилась в тестовом формате: участники вышли на смотровую площадку монумента с живописным видом на центр Майкопа. Им рассказали об истории создания памятника, о том, что значат барельефы, и много других исторических фактов.

Со следующего месяца организаторы намерены проводить три разных маршрута по историческим местам Майкопа.

Все экскурсии можно посетить свободно, но число участников ограничено. Записаться все желающие могут в аккаунте Управления культуры instagram.com/kultura_maykop