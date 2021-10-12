Власти КЧР вплотную займутся раздельным сбором мусора

Уже до конца текущего 2021 года власти Карачаево-Черкесии планируют закупить 1,5 тыс емкостей для раздельного сбора мусора, - сообщили в пресс-службе главы и правительства КЧР.

"Карачаево-Черкесия вошла в число 46 субъектов страны, которые получат финансирование на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов. В текущем году планируется приобрести 1,5 тыс контейнеров и все необходимые предметы для раздельного сбора мусора", - сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

В столице республики Черкесске уже установлено более 40 сетчатых контейнеров для раздельного сбора пластика, 20 таких контейнеров есть и в Усть-Джегутинском районе республики.

Напомним, к 2024 году в рамках нацпроекта "Экология" в России планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов, после чего на сортировку будет отправляться 100% бытовых отходов.