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Первая выставка Istanbul Photo Awards проходит в Анкаре

Первая выставка Istanbul Photo Awards проходит в Анкаре

В Анкаре стартовала первая выставка международного фотоконкурса Istanbul Photo Awards, она будет открыта до 24 октября.

Выставка проводится в культурном центре CerModern, в экспозиции - подборка 74 фотографий на тему событий мирового значения в 2021 году. Организатором конкурса выступило агентство "Анадолу". Публика увидит лучшие работы в номинациях "Новости", "Спорт", "Портретное фото" и "Жизнь". Лауреатами Istanbul Photo Awards-2021 стали 14 фотографов из 12 стран мира.

Спонсоры конкурса – авиакомпания Turkish Airlines и Турецкое агентство по сотрудничеству и координации.

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Вестник Кавказа

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