Учителя в Новороссийске получат бесплатный проезд в транспорте

В Новороссийске педагоги смогут бесплатно пользоваться муниципальным внутригородским и пригородным транспортом.

Получить льготу можно, оформив специальную транспортную карту, она выдается по удостоверению личности и справке с места работы. Оформить карту можно по следующим адресам: ул. Новороссийской республики, 21А; ул. Волгоградская, 10; ул. Сакко и Ванцетти, 9; Анапское шоссе, 60 (касса МУП "МПТН"); Новороссийский район, село Цемдолина, ул. Школьная, 1А; Приморский район, село Цемдолина, улица Ленина, 84.

Мэр курорта Игорь Дяченко считает, что данная мера поддержки поможет сделать профессию педагога более востребованной, а также привлечет в город специалистов.