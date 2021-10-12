Зурабишвили и президент Австрии обсудили вопросы сотрудничества

Во вторник, 12 октября, в Вене состоялась встреча президентов Грузии и Австрии Саломе Зурабишвили и Александера Ван дер Беллена.

В ходе беседы главы государств поговорили о перспективах развития отношений двух стран и внутриполитической ситуации в Грузии.

Как отметил на пресс-конференции по итогам встречи Ван дер Беллен, Австрию и Грузию связывают гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. "В первую очередь, это горы. Туризм экономически важен для обеих стран. Устойчивое развитие туризма очень важно для Грузии, весь ЕС движется в этом направлении, и Грузия будет одной из приоритетных стран для сотрудничества Австрии в области экономического развития", - цитирует его "Грузия Online".

Президент Австрии также указал на то, что Грузия имеет огромный потенциал для австрийских компаний, особенно с точки зрения возобновляемых источников энергии, туризма и инфраструктуры.

В свою очередь, Зурабишвили заверила своего коллегу, что Грузия будет всячески содействовать австрийским компаниям, которые приходят на Южный Кавказ.

Она подчеркнула, что сотрудничество между Австрией и Грузией развивается по многим направлениям, а также добавила, что очень важным является взаимодействие в образовании и науке. "Мы активно сотрудничаем и в этом направлении. Планируем углубить отношения", - сказала президент Грузии.