Квалификация ЧМ-2022: Азербайджан проиграл Сербии

Только что в Белграде завершилась отборочная встреча чемпионата мира по футболу 2022 года в группе A между сборными Сербии и Азербайджана. Победу со счетом 3:1 одержали хозяева.

Голами в составе сербской команды отметились Душан Влахович (30-я, с пенальти, и 52-я минуты) и Душан Тадич (83-я, с пенальти). У Азербайджана единственный мяч в компенсированное к первому тайму время записал на свой счет Эмин Махмудов.

Таким образом, на данный момент сборная Сербии с 14 очками возглавляет группу A. Сборная Азербайджана находится на последнем, пятом месте. В активе команды 3 очка.