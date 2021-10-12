В Сочи пройдет первый фестиваль Русской музыки

В Сочи с 16 по 17 октября будет проходить первый фестиваль Русской музыки.

Мероприятие проведут на исторической сцене Летнего театра парка им. М.В. Фрунзе, оно будет приурочено к 800-летию Святого благоверного князя Александра Невского. В программе шедевры инструментальной и хоровой русской музыки, а также образцы русской поэзии и прозы.

Начальник городского управления культуры Марианна Устинова рассказала, что на фестивале состоится премьера музыкально-драматической программы "Сказание об Александре Невском".

На фестивале Русской музыка в Сочи выступят лауреат премии Москвы, профессор Московской Государственной консерватории Евгения Кривицкая и лауреат Российской национальной музыкальной премии "Овация" Петр Татарицкий.

Концерты будут начинаться ежедневно в 19:00.