Патриарх Кирилл провел в Москве встречу с духовным лидером Армении

В Москве прошла встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина II. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте Московского Патриархата.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы, включая деятельность российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджана.

По окончании беседы патриарх Кирилл наградил Гарегина II орденом Русской Православной Церкви "Славы и Чести" I степени за вклад в развитие дружественных отношений между Армянской Апостольской Церковью и Московским Патриархатом и в связи с 70-летием со дня рождения.

Помимо этого, предстоятель РПЦ выразил надежду на дальнейшее сохранение высокого уровня отношений между двумя Церквями, а также отметил важность христианского присутствия на Кавказе. "Одно из самых сильных, может быть, присутствий осуществляется через вашу Церковь, через Вашу личность. Всячески будем содействовать тому, чтобы Ваше служение было успешным настолько, насколько это возможно для Русской православной церкви", - сказал он.

В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками.

Напомним, 13 октября в Москве пройдет встреча председателя Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, патриарха Армянской апостольской церкви Гарегина II и патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Переговоры будут посвящены теме урегулирования конфликта на Южном Кавказе.