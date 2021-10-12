В Карачаево-Черкесии будет привито не менее 80% жителей

Роспотребнадзор Карачаево-Черкесии постановил привить от коронавирусной инфекции2 не менее 80% граждан гооврится в постановлении главного санитарного врача региона.

"Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против COVID-19 с охватом не менее 80% с учетом переболевших за последние шесть месяцев", - цитирует документ ТАСС.

Так, постановление затрагивает лиц в возрасте 60 лет и старше, работников сферы услуг, медицины, образования, правоохраны и военнослужащих.