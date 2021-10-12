Мехрибан Алиева взяла под контроль лечение ребенка, страдающего от лейкоза

Первый вице-президент Азербайджана, Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева взяла под контроль лечение 10-летнего Эльдара Ахмедзаде, у которого был обнаружен лейкоз.

Стало известно, что в настоящее время мальчик лечится в Стамбуле и нуждается в трансплантации костного мозга.

Его донором будет родной брат, однако перед операцией необходимо пройти курс химиотерапии.

Поэтому в соответствии с поручением первого вице-президента Мехрибан Алиевой, Фонд Гейдара Алиева взял на себя вопросы, которые связаны с поддержкой по дополнительным курсам химиотерапии и операции по пересадке костного мозга, передает АзерТАдж.