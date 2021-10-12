На Ставрополье до 2025 года появятся сотни новых гектаров виноградников

Площадь виноградных насаждений в Ставропольском краев к 2025 году увеличится более чем на 600 га, проинформировали журналистов в пресс-службе министерства сельского хозяйства субъекта.

"В период с 2022 по 2024 год планируется закладывать более 100 га ежегодно", - указано в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что за последние пять лет общий объем инвестиций в отрасль превысил 1 млрд рублей. В крае было заложено 850 га виноградников, валовый сбор в 2020 году составил около 50 тыс тонн.

В Министерстве подчеркнули, что Ставропольский край занимает четвертое место по площади виноградных насаждений и валовому производству среди регионов РФ.