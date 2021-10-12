На Кубани обязали привиться учащихся высших и средних образовательных учреждений

Не менее 80% учащихся высших и средних учебных заведений Кубани, чей возраст превышает 18 лет обязаны привиться от коронавируса до 15 декабря. Соответствующее постановление подписал врио главного санитарного врача по Краснодарскому краю Виктор Егоров, сообщает пресс-служба администрации региона во вторник.

Также в списке – государственные гражданские и муниципальные служащие, сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через госграницу,

"План обязательной вакцинации на Кубани увеличили до 80%. Соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности главного санитарного врача по Краснодарскому краю Виктор Егоров" , - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что также список дополнили учащиеся средних и высших образовательных учреждений старше 18 лет, государственные гражданские и муниципальные служащие, сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу.