Тарасова оценила дуэт Медведевой и Милохина

Заслуженный тренер СССР, судья "Ледникового периода Татьяна Тарасова дала высокую оценку дуэту двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина.

"Даня безбашенно катается — и нам это нравится. Это неожиданно. Женя и Даня показывают неожиданные номера, проделывают неожиданную работу, и их актерская работа тоже неожиданная", - сказала она.

"И это очень здорово, что она с этим парнем чудесным, товарищем Даней, превращается в совсем другую… И мы любим Женю за это. И тебя, Даня, тоже любим. Давайте дальше безбашенно!", - оценила тренер.