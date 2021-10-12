США считают конструктивными встречи Нуланд в Москве

Американская администрация полагает, что встречи заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд в ходе ее визита в Москву носят конструктивный и продуктивный характер, заявила на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я бы сказала, что у нее довольно конструктивные и продуктивные встречи там <...> Она проводит встречи с целым рядом лидеров", - сказала она, не раскрывая подробности.

Ранее сообщалось, сегодня в российском МИДе состоялись переговоры Нуланд с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым, которые продолжались более полутора часов напоминает ТАСС.