Духовные лидеры России и Азербайджана провели переговоры в Москве

Во вторник, 12 октября, в Москве состоялась встреча председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) шейха-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде и патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Московского Патриархата.

Как отметил в начале встречи предстоятель Русской православной церкви (РПЦ), его встречи с Аллахшукюром Пашазаде всегда проходят доброй, братской, доверительной атмосфере. "За это время действительно сформировалась атмосфера доверия друг к другу: нам приходится обсуждать очень непростые вопросы, которые хотя и стоят на повестке дня религиозных лидеров, руководителей религиозных общин, но одновременно имеют различное измерение, в том числе – политическое", - заявил он.

Патриарх Кирилл также акцентировал внимание на том, что более чем за 30 лет знакомства и общения двух религиозных лидеров не было ни одного случая и ни одной темы, которые бы нас разделили и создали какое-то напряжение. "Действительно, мы всегда находили, находим и, я думаю, будем находить решение тех вопросов, которые обсуждаем", - пояснил он.

Предстоятель РПЦ при этом высоко оценил усилия Азербайджана в области развития межрелигиозного диалога.

Помимо этого, патриарх Кирилл и председатель УМК обсудили различные вопросы сотрудничества на поприще миротворческого служения и межрелигиозного взаимодействия. Они также выразили надежду, что запланированная на завтра трехсторонняя встреча будет успешной и плодотворной.

Напомним, 13 октября в Москве пройдет встреча председателя Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, патриарха Армянской апостольской церкви Гарегина II и патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Переговоры будут посвящены теме урегулирования конфликта на Южном Кавказе.