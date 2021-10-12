На Ставрополье появится новая поликлиника

Власти Ставропольского края сообщили о том, что в 2021 году в Михайловске будет построена новая поликлиника. Об этом заявил министр здравоохранения СК Владимир Колесников.

В настоящее время сотрудники поликлиники в Михайловске вынуждены работать в две смены из-за роста количества пациентов, указал он, уточнив, что разработка проекта и сметы уже начата.

"Нынешняя поликлиника в городе рассчитана на 60 тысяч пациентов. Однако из-за роста численности населения она работает с перегрузкой, её посещают как минимум 90 тысяч человек", - сказал он, добавив, что в соответствии с программой модернизации модернизации первичного звена здравоохранения в Михайловске в 2022 году начнётся строительство новой большой поликлиники.

Министр также отметил, что новое медучреждение будет рассчитано на прием 600 пациентов в смену.