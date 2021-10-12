Юбилей Назрани отметят лазерным шоу и спортивными турнирами

Празднование 240-летнего юбилея ингушской Назрани пройдет с лазерным шоу, выставкой ковров в национальном стиле и спортивными турнирами, - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"Празднование 240-летия со дня основания Назрани будет проходить 17 октября, жителей и гостей республики ждут различные развлекательные мероприятия: лазерное шоу, выставки картин, фотографий, ковров, выполненных в национальном стиле, подворья и выставка ремесленников, различные спортивные турниры, а также каждый сможет угоститься блюдами национальной кухни", - цитирует слова мэра Назрани Урусхана Евлоева ТАСС.

Также в день празднования в городском дворце культуры пройдет концерт с участием звезд эстрады Кавказа, а для детей будет организована детская концертная и развлекательная программа и бесплатные сладости.

Праздничный день завершится салютом, но празденства этим не закончатся – они продлятся до конца ноября. Так, в конце октября планируется открытие аллеи 240-летия Назрани на территории городского пруда, а молодежь города в этот день посадит 240 саженцев разных видов деревьев, - добавил Евлоев.

Напомним, Назрань была основана в 1781 году, сейчас город состоит из четырех административных округов, в которых проживают около 120 тыс. человек. Это крупнейший город Ингушетии, экономический и культурный центр республики.