Самые туристические места Северной Осетии по версии Зарины Догузовой

Побывав с рабочим визитом в Северной Осетии, глава Ростуризма Зарина Догузова на своей странице в Instagram назвала пять мест в республике, которые необходимо посетить туристам. Руководитель федеральной туристической отрасли отметила, что знает эти места с детства, любит их особую атмосферу, национальный колорит, которые манят ее до сих пор.

Поскольку формат социальной сети не позволил главе ведомства привести более подробные сведения о достопримечательностях, "Вестник Кавказа" дополняет эти рекомендации. Зарина Догузова порекомендовала гостям республики посетить Владикавказ, Фиагдон, Даргавс, Цей и Горную Дигорию. Поскольку республика небольшая, маршрут этот может уложиться в несколько дней.

Владикавказ

Североосетинская столица появилась на карте региона раньше, чем все остальные столицы республик Северного Кавказа. Крепость для охраны единственного перевального пути на Южный Кавказ и Ближний Восток была заложена в мае 1784 года. Название ей дал генерал-губернатор Кавказского наместничества Павел Потемкин, заложив в него особый смысл – Владей Кавказом. Аналогичное название другого российского форпоста – Владивосток – появилось гораздо позже, в 1860 году, и не исключено, что оно было скопировано с кавказского варианта.

В центре города еще сохранился фрагмент крепостной стены, но, к сожалению, для туристов он недоступен – находится на частных участках. Остается лишь надеется, что со временем крепостной фрагмент получит статус полноценного исторического памятника, а реставраторы смогут вернуть ему первоначальный вид. В целом нельзя упрекать городские власти в равнодушном отношении к архитектурным и историческим объектам Владикавказа. Колорит XIX века по-прежнему сохраняется на проспекте Мира, со вкусом застроенном в тот период малоэтажными домами. Поблизости от проспекта находятся дома, в которых жили Михаил Булгаков, Евгений Вахтангов, часто гостил у родственников Узеир Гаджибеков. На месте Дома для проезжающих, в котором Пушкин написал стихотворение "Калмычке", а Лермонтов развернул место действия главы "Максим Максимович" в романе "Герой нашего времени", разбит Пушкинский сквер с бюстом поэта. Прогулки по Владикавказу – уникальный экскурс в прошлые века северокавказского города, претендующего на статус культурной столицы Северного Кавказа. Недавнее открытие во Владикавказе филиала Мариинского театра только упрочило эти позиции. Здесь много богатых музеев, интересных памятников, и само географическое положение подарило городу один из красивейших видов на Главный Кавказский хребет, с величественным Казбеком и Столовой горой. Пейзаж этот лучше наблюдать в ясный день с Чугунного моста, перекинутого через Терек в 1958 году.

Фиагдон

Так называется поселок в Куртатинском ущелье на берегу одноименной речки. Туристическую привлекательность местность получила благодаря объектам, находящимся по соседству: Аланскому Успенскому мужскому монастырю, древнему аулу Цимити с его 30 средневековыми башнями, домами и склепами, и, наконец, одному из первых памятников Ленину, установленному горцами сразу после получения вести о смерти вождя революции. Вдобавок ко всему в Куртатинском ущелье - уникальные горный пейзажи, хрустальный воздух ледников и горных рек. По добротной асфальтированной дороге автомобиль домчит вас сюда из Владикавказа за час. И еще полчаса понадобиться, чтобы по перевальной дороге добраться до аула Даргавс, расположенного в просторной горной котловине.

Даргавс

Зарина Догузова так описывает этот аул в своем посте: "Здесь расположен уникальный по сохранности и размерам древний некрополь, невероятно красиво вписанный в горный пейзаж. Можно сделать одни из самых атмосферных фото на Кавказе". Даргавский "Городок мира" - памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Комплекс из 95 наземных, полуподземных и подземных склепов, относящихся к XIV–XVIII векам. Комплекс манит к себе историков и археологов со всего мира, многих из которых сравнивают его с "Долиной царей" в Египте. Помимо "Городка мертвых" гостям Даргавской горной котловины интересно проехать и на Мидаграбинские водопады. Их более 50 - мелкие и крупные каскады, сезонные и постоянные. Один водопад вытекает из пещеры; есть необычный - подземный. Исследования, проведенные в 1995 году, стали настоящим открытием: выяснилось, что водопады Хрустальный (1035 м) и Большой Зангелан (800 м) занимают по величине второе и третье места в мире после венесуэльского водопада Анхель (1054 м).

Горная Дигория

И в Дигорском ущелье есть уникальные водопады – Таймазинские. Три стремительных водных потока берут свое начало в леднике на вершине горного массива Таймази. Водопады еще называют "Три сестры". Они находятся на расстоянии 200 метров друг от друга и спадают вниз с высоты примерно 300 метров. Любоваться ими можно со смотровой площадки, куда легко добраться с соседней турбазы "Порог неба". Дигорское ущелье называют одним из самых живописных на Кавказе. Кроме водопадов здесь надо посмотреть и замок "Фрегат" - на скалистом уступе, на высоте почти 2000 метров над уровнем моря, возвышается нечто похожее на средневековый замок, имеющий форму фрегата.

Цей

Излюбленное место туристов, альпинистов и горнолыжников. В Цейском ущелье находятся самые популярные в республике туристические комплексы. Нижняя часть Цейского ущелья расположена на высоте 1300 м над уровнем морем, высшая точка — гора Уилпата — имеет высоту 4646 над уровнем моря. Воздух Цея невероятно целебный – эффект такой дает смешение воздушных масс с ледников и хвойных лесов. Атмосферу этих мест передал поэт и бард Юрий Визбор в своей песне "Цейская":

Вот и опять между сосен открылась картина:

Путь к небесам, что стенами из камня зажат,

Здесь на рассвет золотые взирают вершины,

И ледники, как замерзшее небо, лежат…

Предложив пять локаций для посещения в Северной Осетии, Зарина Догузова добавила, что в республике еще есть "десятки самых невероятных мест". Под ее словами подпишется любой человек, хорошо знающий Северную Осетию.