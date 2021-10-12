Главный эпидемиолог Грузии рассказал, где самая тяжелая ситуация с COVID-19

Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе назвал регионы с наиболее тревожной эпидемиологической обстановкой, обусловленной распространением коронавируса.

По его словам, это Имерети, Кахети и Самегрело. Главный эпидемиолог Грузии пояснил, что это связано с низким показателем вакцинации от COVID-19.

При этом Гамкрелидзе подчеркнул, что меньше всего случаев заражения на 100 тыс населения зарегистрировано в Тбилиси и Аджарии. Он пояснил, что в том же Тбилиси привиты от коронавируса 60% городских жителей.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 238 млн, из них более 4,8 млн человек скончались.

По данным Минздрава Грузии, с начала пандемии в стране зарегистрированы 640 358 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 603 995 человек, умерли - 9306.