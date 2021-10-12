Производители со всего Северного Кавказа соберутся на сельскохозяйственную ярмарку в Черкесске

Производители мяса, молока, овощей и многих других продуктов из регионов Северного Кавказа смогут представить их на ярмарке в Черкесске, а покупатели - приобрести их по ценам на 15‑20% ниже рыночных. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза Карачаево-Черкесии.

К ярмарке присоединятся сотни производителей из городов и районов КЧР, Ставропольского края, Кубани, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Дагестана, Адыгеи и Северной Осетии, передает ТАСС.

Ярмарка заработает 16 октября на фуд-маркете "Агропарк" в Черкесске. Для гостей подготовлена и концертная программа, в которой примут участие творческие коллективы Карачаево-Черкесии.

"Главной задачей ярмарки является то, что у жителей республики будет возможность приобрести широкий ассортимент товаров без посредников, напрямую от производителей", - пояснили в Минсельхозе.