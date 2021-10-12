Страны G20 обсудили права женщин в Афганистане

Лидеры стран G20 ("Большая двадцатка") обсудили на сегодняшнем саммите права женщин в Афганистане. Об этом на пресс-конференции по итогам виртуальной встречи заявил премьер-министр Италии Марио Драги.

"Мы обсудили срочные вопросы, такие как программы помощи беженцам и права человека. Мы затронули ситуацию с правами женщин, необходимость гарантировать им право на образование, чтобы не вернуться на 20 лет назад", - цитирует итальянского премьера РИА Новости.

Во вторник, 12 октября, в Риме состоялся чрезвычайный саммит G20 по Афганистану. В мероприятии, прошедшем в формате видеоконференции, также участвовали представители ООН, МВФ и Всемирного банка.

Напомним, 15 августа боевики "Талибана" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.