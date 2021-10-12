В Махачкале арестовали школьника, ударившего сверстника ножом

В Махачкале арестован ученик девятого класса, ранивший своего одноклассника ножом. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Махачкалы.

"Рассмотрев поступивший материал, суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, т. е. по 11 декабря 2021 года", - сказано в заявлении.

В пресс-службе также подчеркнули, что постановление можно обжаловать в Верховном суде Дагестана в течение трех дней с момента его вынесения, передает РИА Новости.

Напомним, утром 11 октября в школе №51 Махачкалы девятиклассник нанес ножевое ранение сверстнику в ходе конфликта. Пострадавший скончался в больнице. СКР возбудил уголовное дело по статье об убийстве.