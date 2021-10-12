Турция не будет воевать с Грецией?

80 миллионов турок не станут бороться с 10 миллионами греческих братьев и сестер; но многих волнуют интересы турецкой диаспоры в Западной Фракии и на Эгейских островах, пишет Хаккай Оджал в статье для турецкой "Сабах".

Мы можем почти прикоснуться к Кастелоризо (Мегисти-Мейс), находясь в Каше, недалеко от Анталии, но всегда берем с собой паспорта, когда идем купаться на пляжах Бююкчакыл или Кучукчакыл. Наверное, если заплыть подальше, греческая береговая охрана может выловить вас прямо из моря. Это греческая территория. Так было решено на Парижской конференции в 1946 году. Турция могла бы возразить против этого, могла бы обратиться к международным судебным инстанциям, но решила не делать этого.

46 островов Эгейского архипелага признаны греческой территорией, и Турция как мирный и с уважением относящийся к международному праву член ООН будет признавать это. Речь не только об этих островах - Турция была обманом лишена своей законной территории в Западной Фракии. Возможно, "обман" не совсем подходящее слово, и это был неудачный результат того, что психологи называют "навязанная беспомощность". Возможно, турецкое правительство слишком близко к сердцу приняло кемалистское изречение "Мир дома - мир во всем мире". Турция пыталась обеспечить себе место в семье наций, из которой была изгнана Османская империя за то, что отказывала находящимся под ее управлением нациям в "возможности автономного развития", утверждал бывший президент США Вудро Вильсон, и мир смирился с этим.

Острова, острова, острова

При этом Греция не может вооружать острова, которые были переданы под ее суверенитет Парижским соглашением: Лесбос (Лесбос-Мидилли), Хиос (Сакыз), Самос (Сисам), Икария (Ахикерья), Лемнос (Лимни), Самофракия (Семадирек), Карпатос (Керпе), Кастелоризо (Мегисти-Мейс), Родос (Родос), Сими (Сёмбеки), Тилос (Илеки), Кос (Истанкёй), Калимнос (Келемез), Лерос (Илериёй) ), Патмос (Батноз), Псара (Ипсара), Касос (Чобан), Нисирос (Инджирли), Лейпсой (Илипси) и Халки (Херке).

На этих 20 островах ни правительство Греции, ни его "агенты" (французы и американцы) не могут хранить, устанавливать или размещать какое-либо вооружение, кроме стрелкового оружия, которое носят при себе сотрудники правоохранительных органов. Они также не могут укреплять оборонительные сооружения этих островов.

Размещение греческим правительством тяжелого вооружения на этих островах говорит о его отношении к Парижскому соглашению. Оно аннулирует, отменяет, полностью уничтожает его. Когда вы отменяете международное соглашение, что делают другие стороны? Продолжают терпеливо принимать это? Это вопрос, на который сейчас должны ответить союзники и друзья Турции по НАТО, а именно Греция, Франция и Соединенные Штаты. Если они не ответят на вопрос сейчас, может быть, уже слишком поздно сохранять Парижское соглашение в том виде, в каком оно есть.

На заметку Мицотакису

Когда премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, представляя греко-французский пакт об обороне, сказал, что его правительство не только приобретает еще шесть французских двухмоторных многоцелевых истребителей Dassault Rafale, доводя их общее количество до 24, и три французских фрегата, но и подписывает с Францией соглашение об обороне, в котором есть статья, подобная соглашению с НАТО: если третье лицо нападет на Грецию, Франция поможет ей защититься.

В соглашении НАТО есть такая же статья: если страна нападет на Грецию, Турция будет одной из стран НАТО, которая бросится ей на помощь. Таким образом, у Греции теперь есть союз внутри союза. В своем выступлении в греческом парламенте Мицотакис сказал, что это особенно важно для его страны, с учетом ситуации в Восточном Средиземноморье и Эгейском море. Он не стал конкретизировать, но все понимали, что он имел в виду Турцию. У Анкары действительно есть претензии к действиям Греции в этих морских районах. Греция и администрация киприотов-греков не уважают права исключительных экономических зон Турции и Турецкой республики Северного Кипра. Турция многократно озвучивала обоим сторонам предупреждения. Недавно арендованное исследовательское судно нарушило границы турецкого континентального шельфа, и турецкие военно-морские корабли были вынуждены оттеснить нарушителя обратно в международные воды. Турция не говорит, что эти исследовательские суда не могут безопасно плавать на турецком континентальном шельфе, но такая деятельность должна быть скоординирована с Турцией.

Допустим, Мицотакис получит боевые самолеты и фрегаты; и если арендованное исследовательское судно снова будет выпровожено, собирается ли он тогда атаковать турецкие корабли и привлечь Францию? Слава богу, бывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас также присутствовал на заседании парламента, чтобы добавить, что Мицотакис покупает у Франции только мечту.