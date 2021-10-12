В чеченском Валерике построят еще один музей Лермонтова 

В чеченском селе Валерик стартовало строительство нового музейного комплекса имени М.Ю.Лермонтова, где поэт провел годы своей второй ссылки и написал одноименное стихотворение, - сообщил глава администрации Ачхой-Мартановского района Темирлан Хучиев.

"Музей будет возведен рядом с рекой Валерик на месте знаменитого сражения 1840 года, благодаря которому она получила свое название "Река смерти", - отметил Хучиев, передает ТАСС.

В селе уже есть действующий музей Лермонтова, который два года располагается в местной школе. Он пользуется большой популярностью, однако ограниченное пространство музея создавало трудности для посетителей. Теперь для них построят новый комплекс, который также будет включать в себя зону отдыха и различные архитектурные сооружения, - поведал Хучиев.

Напомним, в 2004 году в Чечне создали первый литературный музей имени М.Ю.Лермонтова в селе Парабоч Шелковского района: в его экспозиции представлена обстановка дома Хастатовых, где поэт проживал в 1818, 1837 и 1840 годах, предметы эпохи, а также полное собрание сочинений Лермонтова.