Порошенко рассчитывает на ЕС в борьбе с коррупцией на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что только публичная поддержка Европейского союза будет мотивировать президента Украины Владимира Зеленского на реальную борьбу с коррупцией.

Политик положительно оценил результаты 23-го саммита Украина-ЕС, прошедшего сегодня в Киеве. По его словам, данный саммит показал реальную заинтересованность Евросоюза в поддержке европейских устремлений жителей республики.

Экс-глава государства также выразил надежду на то, что поддержка со стороны европейских лидеров заставит нынешние украинские власти продолжить демократические реформы и окончательно побороть казнокрадство в стране.

"Поддержка со стороны лидеров ЕС предоставит Зеленскому мотивации в укреплении верховенства права и демократических институтов, реализации настоящей судебной реформы, обеспечении независимой антикоррупционной инфраструктуры и корпоративного управления, эффективной неполитизированной борьбы с коррупцией", - цитирует Порошенко "Интерфакс Украина".