Главный эпидемиолог Грузии рассказал о распространении индийского штамма COVID-19

Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе заявил, что индийский штамм коронавируса COVID-19 полностью вытеснил из китайский и британский штаммы.

Он отметил, что в настоящее время грузинские эпидемиологи изучают возможное распространение в стране нового штамма "мю".

"Мы исследуем возможные случаи штамма "мю". У нас сейчас такой скачок и ситуация настолько ухудшилась, что мы хотим выяснить, не имеем ли дело с новым штаммом. Пока все случаи -это дельта-штамм. Все ПЦР-тесты показывают дельта-штамм", - цитирует Гамкрелидзе "Sputnik Грузия".

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 238 млн, из них более 4,8 млн человек скончались. По данным Минздрава Грузии, с начала пандемии в стране зарегистрированы 640 358 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 603 995 человек, умерли - 9306.