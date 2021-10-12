Нуланд дала оценку прошедшим в МИД России переговорам

Старший заместитель Государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд назвала конструктивными переговоры, прошедшие 12 октября в министерстве иностранных дел России. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter написал пресс-секретарь посольства США в РФ Джейсон Ребхольц

"Сегодня прошли конструктивные встречи по поводу целого ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов с коллегами из министерства иностранных дел России", - привел слова Нуланд пресс-секретарь посольства.

Ранее сегодня в Москве состоялась встреча заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и замгоссекретаря США Виктории Нуланд. В ходе переговоров стороны обсудили состояние и перспективы развития российско-американских отношений.

Напомним, Виктория Нуланд прибыла в Москву накануне. В рамках поездки, которая продлится до 13 октября, дипломат встретится с помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым и с заместителем главы администрации российского лидера Дмитрием Козаком.