Путин и Пашинян "сверят часы" перед саммитом СНГ

Во вторник, 12 октября, в Москве проходит встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

В начале переговоров глава российского государства отметил, что личные встречи всегда продуктивнее телефонных разговоров. "Мы с Вами в постоянном контакте находимся по телефону. Но, конечно, личная встреча всегда продуктивнее проходит для достижения нужного результата. Надеюсь, что так будет и на этот раз", - сказал Путин.

Российский лидер также предложил армянскому премьеру "сверить часы" в преддверии саммита СНГ, который состоится в Минске 15 октября. "Скоро у нас еще саммит СНГ, мне тоже хотелось бы с Вами сверить часы по этому направлению и, разумеется, по основным вопросам нашего взаимодействия - в том числе урегулированию в регионе на сегодняшний день и в долгосрочной перспективе", - заявил президент России.