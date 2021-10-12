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Квалификация ЧМ-2022: Казахстан уступил Финляндии

Квалификация ЧМ-2022: Казахстан уступил Финляндии

В Нур-Султане только что завершился отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года в группе D между сборными Казахстана и Финляндии. Победу со счетом 2:0 одержали гости.

Оба мяча в составе финской сборной записал на свой счет нападающий английского "Норвича" Теему Пукки.

Таким образом, на данный момент сборная Финляндии с 8 очками делит второе место в группе D с командой Украины. Сборная Казахстана находится на последнем, пятом месте. В активе команды 3 очка.

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Вестник Кавказа

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