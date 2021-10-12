Страны G20 будут напрямую направлять гуманитарную помощь жителям Афганистана
Лидеры G20 ("Большая двадцатка") на состоявшейся 12 октября виртуальной встрече договорились напрямую предоставлять гуманитарную помощь народу Афганистан через независимые международные организации. Об этом сообщили в Белом доме.
"Лидеры подтвердили коллективное обязательство предоставлять гуманитарную помощь напрямую афганскому народу через независимые международные организации и содействовать фундаментальным правам человека для всех афганцев", - говорится в пресс-релизе.
В нем также отмечается, что лидеры G20 обсудили критическую необходимость сохранять нацеленность на продолжение долгосрочных контртеррористических усилий, включая те, что направлены против угроз со стороны террористической организации ИГИЛ (запрещена в России).
Помимо этого, на встрече было подтверждено намерение добиваться права на выезд из Афганистана для иностранцев и партнеров из числа местных жителей, передает РИА Новости.
Напомним, 15 августа боевики "Талибана" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.
Вестник Кавказа
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