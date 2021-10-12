Обладатель электросамоката погиб в аварии в Москве

Один человек погиб в результате аварии с участием "Газели" на востоке Москвы. В пресс-службе столичной Госавтоинспекции уточнили, что он передвигался на электросамокате.

"Предварительно, водитель автомобиля "Газель" совершал левый поворот на улицу Байкальскую с улицы Иркутской, а мужчина, управляющий электросамокатом, ехал во встречном направлении и врезался в заднюю часть "Газели". От полученных травм он скончался", - приводит слова пресс-службы ТАСС.

В настоящее время на месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и дорожно-патрульной службы, устанавливаются все обстоятельства случившегося.