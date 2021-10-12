Ташкент и Ташморе соединит скоростной автобус

Глава администрации Ташкентской области Даврон Хидоятов сообщил о том, что в регионе будут приняты меры, направленные на развитие общественного транспорта.

Как информирует пресс-служба местного хокимията, в частности, на это направлено подписание соглашения с компанией Architects Engineers Planners Advisors о разработке технико-экономического обоснования проекта запуска скоростного автобуса по маршруту "Ташкент (Бектемирский район) - Нурафшан - Ташкентское море (Туябугузское водохранилище)".

Концепция проекта уже готова, а на разработку ТЭО выделят 6,9 млрд сумов из областного бюджета, передает Sputnik Узбекистан.