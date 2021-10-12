Начались продажи билетов на матч "Астана"-"Кайсар"

Матч между столичной "Астаной" и кызылординским "Кайсаром" 24-го тура Olimpbet-чемпионата Казахстана состоится 17 октября, билеты уже поступили в продажу.

Сообщается, что приобрести их можно на сайте zakazbiletov.kz. Вход для детей до 7 лет является свободным.

В пресс-службе ФК "Астана" также уточнили, что вход на стадион "Астана Арена" осуществляется через приложение Ashyq при соблюдении всех санитарных норм, передает Sputnik Казахстан.