Начались продажи билетов на матч "Астана"-"Кайсар"
Матч между столичной "Астаной" и кызылординским "Кайсаром" 24-го тура Olimpbet-чемпионата Казахстана состоится 17 октября, билеты уже поступили в продажу.
Сообщается, что приобрести их можно на сайте zakazbiletov.kz. Вход для детей до 7 лет является свободным.
В пресс-службе ФК "Астана" также уточнили, что вход на стадион "Астана Арена" осуществляется через приложение Ashyq при соблюдении всех санитарных норм, передает Sputnik Казахстан.
Вестник Кавказа
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