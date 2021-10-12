В Батуми прошла церемония прощания с жертвами обрушения жилого дома
Сегодня в Грузии прошла церемония прощания с жертвами обрушения жилого дома на улице 26 Мая в Батуми.
Ранее сообщалось, что в результате трагедии погибли шестеро взрослых и трое несовершеннолетних.
"Пятерых погибших проводили в последний путь из Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы во вторник. Еще с четырьмя погибшими, членами одной семьи, простились в воскресенье, 10 октября", - пишет Sputnik Грузия.
Сообщается, что панихиду посетили не только члены семей и родные погибших, наткже спасатели и местные жители.
Вестник Кавказа
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