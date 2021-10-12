Германия предоставит более полумиллиарда евро на гуманитарную помощь Афганистану
Германия выделит 600 млн евро на гуманитарную поддержку населения Афганистана. Об этом по итогам встречи лидеров G20 ("Большая двадцатка") по Афганистану сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Мы сегодня вновь с немецкой стороны подтвердили, что мы выделим 600 миллионов евро уже в этом году, чтобы помочь в решении гуманитарных проблем, потому что необходимо предотвратить экономический коллапс", - цитирует ее РИА Новости.
Меркель также потребовала, чтобы у всех организаций ООН был доступ для оказания гуманитарной помощи. "Она должна оказываться в соответствии с международно согласованными принципами", - подчеркнула канцлер.
Кроме того, Меркель заявила о необходимости существования работающего аэропорта. По ее словам, это важно для эвакуации граждан разных стран, в том числе Германии, а также тех, кто находится в опасности в Афганистане. "Это важно и для гуманитарной помощи. Аэропорт должен быть доступен", - уточнила канцлер.
Она также поведала, что на встрече G20 обсуждалась необходимость проведения быстрой кампании по вакцинации от коронавируса COVID-19 в Афганистане.
Напомним, 15 августа боевики "Талибана" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.
Вестник Кавказа
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